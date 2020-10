Clé De Peau Beauté bekräftigt ihr Engagement für die Förderung der Bildung von Mädchen in der neuen Normalität

Tokio (ots/PRNewswire) - Mit der zweiten jährliche Verleihung der "Power of

Radiance Awards" werden zwei außergewöhnlichen Frauen geehrt, die unglaubliche

Beiträge zur Förderung der Bildung von Mädchen geleistet haben.



Während sich die Welt auf eine neue Normalität einstellt, steht Bildung an einem

Scheideweg. Angesichts weltweiter Lockdowns und Schulschließungen, die sich auf

die Bildungschancen von Kindern auf der ganzen Welt auswirken, bekräftigt die

Luxusmarke für Hautpflege und Make-Up Clé de Peau Beauté ihr Engagement für die

Bildung von Mädchen durch die "Power of Radiance Awards" im Jahr 2020, mit denen

inspirierende Frauen geehrt werden, die einen außergewöhnlichen Beitrag zur

Verbesserung des Lebens von Mädchen durch Bildung geleistet haben. Die im März

2019 ins Leben gerufenen "Power of Radiance Awards" sind Teil des langfristigen

philanthropischen Engagements von Clé de Peau Beauté für die Bildung und das

Empowerment von Mädchen. Dieses Jahr würdigt die Marke die bemerkenswerten

Leistungen von Binita Shrestha und Pratiksha Pandey, zwei herausragenden

Persönlichkeiten aus Nepal, die durch ihr Unternehmen Women in STEM Nepal

(WiSTEM Nepal) außergewöhnliche Beiträge zur Förderung der Bildung von Mädchen

in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) in

Nepal geleistet haben.







Unterbrechungen in ihrer Ausbildung*. Die Bildungsbedürfnisse gefährdeter

Gemeinschaften, wie z. B. Mädchen, wurden aufgrund des begrenzten Zugangs und

der begrenzten Technologiekenntnisse weiter an den Rand gedrängt. Um eine

gerechtere Zukunft für alle Mädchen aufzubauen und eine positive langfristige

Wirkung auf ihr Leben und ihre Gemeinden zu erzielen, muss MINT-Bildung als

Priorität betrachtet werden. MINT-Bildung kann Mädchen den Zugang zu

Fertigkeiten ermöglichen, die ihnen die Arbeitsplätze der Zukunft sichern, was

wiederum die finanzielle Leistungsfähigkeit und Selbstversorgung verbessert.



In einer Zeit der weltweiten sozialen Distanzierung sieht Clé de Peau Beauté die

Notwendigkeit, kultur- und geografieübergreifende Menschen und Ideen zu

verbinden. Mit den "Power of Radiance Awards" versucht Clé de Peau Beauté, die

durch die Pandemie verursachten und sich negativ auf die Lernkontinuität

ausgewirkenden Bildungsbarrieren zu beseitigen, um Bildung zu einem Recht für

jedes Kind zu machen. Im Einklang mit globalen Maßnahmen zur sozialen

Distanzierung wurde die zweite jährliche Verleihung der "Power of Radiance

Awards" in diesem Jahr virtuell durchgeführt. Die Veranstaltung feierte die

unglaublichen Leistungen von Frau Shrestha, Frau Pandey und anderen Seite 2 ► Seite 1 von 4



Auf dem Höhepunkt der Pandemie erlebten über 90 % der Studenten weltweitUnterbrechungen in ihrer Ausbildung*. Die Bildungsbedürfnisse gefährdeterGemeinschaften, wie z. B. Mädchen, wurden aufgrund des begrenzten Zugangs undder begrenzten Technologiekenntnisse weiter an den Rand gedrängt. Um einegerechtere Zukunft für alle Mädchen aufzubauen und eine positive langfristigeWirkung auf ihr Leben und ihre Gemeinden zu erzielen, muss MINT-Bildung alsPriorität betrachtet werden. MINT-Bildung kann Mädchen den Zugang zuFertigkeiten ermöglichen, die ihnen die Arbeitsplätze der Zukunft sichern, waswiederum die finanzielle Leistungsfähigkeit und Selbstversorgung verbessert.In einer Zeit der weltweiten sozialen Distanzierung sieht Clé de Peau Beauté dieNotwendigkeit, kultur- und geografieübergreifende Menschen und Ideen zuverbinden. Mit den "Power of Radiance Awards" versucht Clé de Peau Beauté, diedurch die Pandemie verursachten und sich negativ auf die Lernkontinuitätausgewirkenden Bildungsbarrieren zu beseitigen, um Bildung zu einem Recht fürjedes Kind zu machen. Im Einklang mit globalen Maßnahmen zur sozialenDistanzierung wurde die zweite jährliche Verleihung der "Power of RadianceAwards" in diesem Jahr virtuell durchgeführt. Die Veranstaltung feierte dieunglaublichen Leistungen von Frau Shrestha, Frau Pandey und anderen