Stuttgarter Flughafen-Parkhaus als Testfeld für autonomes Parken

STUTTGART (dpa-AFX) - Hochmoderne Autos sollen am Stuttgarter Flughafen bald ohne menschliche Überwachung vollautomatisiert durch ein Parkhaus bis zum Stellplatz rollen können. Entsprechende Pläne stellten der Technologiekonzern Bosch, der Autobauer Daimler und der Parkhausbetreiber Apcoa am Montag in Stuttgart vor. Ein Mensch im Auto oder in der Nähe des Fahrzeugs sei dank technischer Fortschritte dort künftig nicht mehr für Parkmanöver von entsprechend modern ausgerüsteten Autos nötig. Stattdessen sollen die Fahrzeuge in der Lage sein, komplett autonom durch das extra mit Kameras ausgerüstete Parkhaus am Airport zu navigieren - womöglich über mehrere Parkhausebenen hinweg und sogar bei Gegenverkehr.

Damit das "Automated Valet Parking" im Alltag Anwendung finden kann, braucht es aber noch eine Behördengenehmigung. Eine Bosch-Sprecherin nannte auf Anfrage keinen Zeitpunkt, bis wann damit zu rechnen sei.