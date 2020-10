Huawei's vier Open-Source-Basissoftware-Projekte bringen diversifizierte Rechenleistung in jede Zeile des Codes

Jiang Dayong stellte Huaweis grundlegende Softwarestrategie vor, einschließlich Software- und Hardware-Full-Stack-Innovation, sowie die Art und Weise, wie Open Source die Innovation beschleunigt hat, um die Basissoftware-Industrie voranzutreiben.

Vier Basissoftware-Projekte machen die Innovationskraft von Open-Source-Gemeinschaften aus

Während Hardware die Grundlage für die Rechenleistung bildet, hilft Basissoftware dabei, das Potenzial freizusetzen, und Anwendungssoftware schafft greifbaren Wert für Endbenutzer. Innovation wird an Geschwindigkeit gewinnen, wenn sich ein tugendhafter Kreislauf zwischen Hardwareanbietern, Anbietern von Basissoftware, Anbietern von Anwendungssoftware, Systementwicklern, Softwareentwicklern und Anwendern bildet.

Open-Source-Software ist ein wichtiger Teil von Huaweis Strategie für das Computerökosystem. Huawei schätzt offene Hardware, Open-Source-Software und die Einbindung von Partnern. Durch die Leitung von Open-Source-Initiativen, Beiträge und Unterstützung von Geschäftspartnern unterstützt Huawei das technische Softwareökosystem durch kontinuierliche Innovation.

Was die Beiträge der Gemeinschaft betrifft, rangiert Huawei in der neuesten Version des Linux-Kernels 5.8 weltweit auf Platz 2. Huawei leitet vier Open-Source-Projekte: openEuler, openGauss, openLooKeng und MindSpore, und hat die kontinuierliche Integration mit mehr als 40 Mainstream-Communities abgeschlossen. Durch Beiträge an vorgelagerte Gemeinden für Mainstream-Szenarien ermöglicht es Huawei 80 % der Hauptgemeinden, einheimische Unterstützung für Kunpeng zu leisten. Auf diese Weise können ARM-Entwickler diese Open-Source-Komponenten einfach nutzen. All diese Bemühungen tragen dazu bei, eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit im Bereich Hardware und Software zu schaffen.