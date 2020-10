Mit diesen Verlusten hat die Technik deutlich eingetrübt. Denn nun wurde ein wichtiger Bremsbereich unterkreuzt. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis dato bedeuteten 38,68 EUR dieses Tief. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Schließlich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

