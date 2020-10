KEPLER CHEUVREUX belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel auf "Reduce" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Mit seiner Prognose für 2020 habe der Konsumgüterhersteller positiv überrascht, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das dritte Quartal sei beim Umsatz aus eigener Kraft erheblich besser gelaufen als von ihm gedacht./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Henkel VZ Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de