Insgesamt beherrschte zwischen Anfang 2009 und Anfang dieses Jahres ein ungebrochener Aufwärtstrend das Kursgeschehen im Bausektor, der dazugehörige DAX Sektor Construction stieg infolgedessen von 206,48 auf 1.117 Punkte an. Doch seit 2018 schwächelte das Barometer bereits merklich, Corona-Bedingt kam es zu einem Bruch des Aufwärtstrends und Rücksetzern auf 418,98 Punkte. Zwar erholte sich der gesamte Bereich schnell wieder, scheiterte jedoch bereits an den Vorgängertiefs aus Ende 2018 sowie dem zuvor gebrochenen Aufwärtstrend um 797,00 Punkten. Dies könnte bedingt durch das Doppelhoch in diesem Bereich nun wieder zu merklichen Abschlägen führen, wie bereits ein Mitglied des Barometers Hochtief zu Beginn dieser Handelswoche eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Korrektur sehr wahrscheinlich

Das Doppelhoch im Bereich von 797,00 Punkten hat bereits einen Teil der Strecke vorweggenommen, aktuell notiert das Barometer unterhalb von 700,00 Punkten. Weitere Abschläge sind durchaus noch möglich und könnten in den Unterstützungsbereich um 648,00 Punkten abwärts reichen. Darunter müsste die nächste runde Kursmarke von 600,00 Punkten als weitere Unterstützung herhalten. Dieses Verhalten würde vollkommen im Rahmen einer Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Kursgewinne liegen und eröffnet kurzfristig vielversprechende Handelsansätze auf der Unterseite. Die Gegenseite präsentiert sich dagegen relativ stark zugemauert, erst oberhalb von 850,00 Zählern wird ein Rücklauf zunächst an den 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) um 922,94 Punkten erwartet. Darüber könnte dann der vierstellige Bereich um 1.000 Punkten in Angriff genommen werden. Für dieses Szenario fehlt aus technischer Sicht jedoch jegliche Grundlage.