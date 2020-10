Brent-Rohöl rutscht wieder ab - Förderung im Golf von Mexiko wird neugestartet

Anzeige

London 12.10.2020 - In der letzten Woche hatte der Hurricane Delta erneut einen Teil der Förderung im Golf von Mexiko lahmgelegt. Diese wird nun wieder in Betrieb genommen, was die Preise unter Druck setzt. Auf Wochensicht stand dennoch ein deutliches Plus.



Brent- und WTI-Rohöl kletterten in der vergangenen Woche um mehr als neun Prozent, gestützt vom Hurricane Delta, der zu einer neuerlichen Räumung der meisten Förderanlagen im Golf von Mexiko führte.