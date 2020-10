× Artikel versenden

DAX – Kurslücke geschlossen

der DAX® startete am Morgen freundlich in die neue Handelswoche und kletterte zunächst über 13.100 Punkte, bevor am Vormittag Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Xetra-DAX® hat am Morgen ziemlich exakt das Abwärtsgap vom 21. September wieder …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.