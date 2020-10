12.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt - ein Multimilliardenmarkt steht zur Verteilung und man muss groß planen, wenn man vorne mitspielen will. Und der Erfolg der Wasserstofftechnologie - Tank-, Transport- und Lagersysteme, die Elektrolyse und die Brennstoffzellen. Hier müssen die Kosten kräftig sinken - die Produktio hunderter Brennstoffzellen bietet natürlich bei einem Schenk zur Massenproduktion von mehreren tausend Einheiten extreme Einsparpotentiale. Automatisierte Serienfertigung anstelle von noch stark manuell geprägter Produktion kleiner Serien sollte analog zur Photovoltaik neben technischen Weiterentwicklungen den Durchbruch der Wasserstofftechnologie befördern können. Letztendlich entscheiden für den Endverbraucher die Kosten bei der Wahl eines Brennstoffzellen- oder E-Automobils bei ähnlichem Leistungsprofil. Und diese Kostenfrage gilt nicht nur im Automobilbereich, sondern in nahezu allen Sektoren. Im Schwertransport übe rlange Strecken bietet die Brennstoffzelle derzeit klare Vorteile gegenübe einer reinen E-Lösung - aber die Entwicklung der Batterietechnik bleibt ja nicht stehen, so dass letztendlich doch am Ende immer die Kostenfrage stehen wird. Und hier sieht sich Ballard als Branchenvorreiter. Deloitte sieht in 10 Jahren die Brennstoffzelle vor der Batterielösung bei den Kosten, McKinsey bläst ins gleiche Horn.

