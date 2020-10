Abstimmungsverhalten: Wie State Street Global Advisors zum Klimaschutz beiträgt

In den letzten Jahren hat sich der Klimawandel zu einer zentralen systemischen Bedrohung entwickelt, die sowohl eine strategische als auch geschäftliche Herausforderung für alle Unternehmen darstellt. Die primäre treuhänderische Verpflichtung von State Street Global Advisors besteht darin, die langfristigen Erträge der Kundeninvestments zu maximieren, weshalb der Klimawandel seit 2014 zu einem Kernthema der Stewardship-Aktivitäten gemacht wurde.

Die Zahl der klimabezogenen Vorschläge zu Unternehmensabstimmungen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. State Street Global Advisors prüft und stimmt jährlich über jeden klimabezogenen Vorschlag in sämtlichen Portfolios ab. Zusätzlich bemüht man sich auch darum, mit den Befürwortern von Aktionärsanträgen in Kontakt zu treten, um zusätzliche Perspektiven zu diesem Thema zu gewinnen, sowie mit Unternehmen, um besser zu verstehen, wie Verwaltungsräte mit relevanten Risiken umgehen.

Lesen Sie weiter im vollständigen Beitrag auf ssga.com