RBC belässt APPLE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple von 111 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das geplante Angebot Fitness+ des Konzerns berge Potenzial, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben den Gewinnmöglichkeiten gebe es auch Synergiepotenzial mit anderen Angeboten bei Uhren, iPads, Diensten und TV. Apple stehe kurz vor dem Start eines Superzyklus. Mit Blick auf die Fähigkeit des Konzerns, den Barmittelfluss weiter in die Höhe zu treiben, sei er zunehmend zuversichtlich./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2020 / 20:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2020 / 20:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Apple Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de