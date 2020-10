Drei Jahre für die Erholung der Wirtschaft in Europa? / Kreditversicherer Coface erwartet 2021 Wachstum, aber mehr Insolvenzen

Mainz (ots) - Das BIP in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten wird Ende

2021 noch um 3,5 bzw. 2 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2019 bleiben. So

wären mindestens drei Jahre erforderlich, um das Produktionsniveau von vor der

Krise wieder zu erreichen. Das prognostiziert der Kreditversicherer Coface.

Insgesamt rechnen die Coface-Volkswirte mit einer globalen Wachstumsrate von

-4,8% im Jahr 2020, gefolgt von einer Erholung um 4,4% im nächsten Jahr. Ähnlich

verhält es sich mit dem Welthandel: Der für nächstes Jahr erwartete Aufschwung

mit +3,5% im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 wird den

für dieses Jahr erwarteten Rückgang bei weitem nicht ausgleichen können. Denn

der beträgt -13%.



"Der Wachstumstrend ist nicht einheitlich", erklärt Coface-Volkwirtin Christiane

von Berg. Nach den Coface-Prognosen liegt von den 20 Volkswirtschaften, die 2020

und 2021 das stärkste kumulierte Wachstum erzielen würden, etwa die Hälfte in

Asien, darunter sind China und Vietnam. Die andere Hälfte dieser Länder setzt

sich ausschließlich aus afrikanischen Ländern zusammen. Am anderen Ende des

Spektrums befinden sich unter den 15 Volkswirtschaften mit den schlechtesten

Ergebnissen 2020/2021 sieben in Lateinamerika. Südafrika und Nigeria gehören

ebenfalls zu dieser Gruppe.







Vorkrisenniveau dürfte Auswirkungen auf die Beschäftigung und

Unternehmensinsolvenzen haben", erwartet Christiane von Berg. "Und es ist auch

mit einem Anstieg der sozialen Unzufriedenheit und Unruhen in vielen Ländern zu

rechnen", sagt die Volkswirtin mit Blick auf den Coface-Index für politische

Risiken. Demnach wirkt aktuell Corona als Katalysator für politische Risiken.

"Das Risiko für Unruhen in Ländern, die von Corona stark betroffen sind, kann

sich um das Zehnfache erhöhen", heißt es in der aktuellen Coface-Untersuchung.



Bei den Insolvenzen hatte Coface bereits im Frühjahr eine Prognose abgegeben,

die einen erheblichen Anstieg bei den für Deutschland wichtigen Handelspartnern

erwartet. Die Fortschreibung ergibt weiter ein besorgniserregendes Bild.

Weltweit wird über die zwei Jahre 2020 und 2021 im Vergleich zu 2019 ein Anstieg

der Unternehmensinsolvenzen um 32% erwartet, für Europa um 22% und die Länder

der Region Asien-Pazifik 29%. Mit Blick auf einzelne Länder gibt es ein starkes

Plus in der Türkei (48%), den USA und Polen (je 44%), Großbritannien (33%),

Italien (32%), Japan und Niederlande (je 30%). Vergleichsweise moderat sind die

Insolvenzerwartungen für Frankreich und Spanien (je 16%) sowie für Deutschland

(11%). Unter anderem sind die unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen,

die staatlichen Stützungsmaßnahmen und der unterschiedliche Aufbau der

Unternehmenslandschaft maßgeblich für diese divergierenden Prognosen.



In einem kostenlosen digitalen Wirtschaftsforum am Donnerstag, 15. Oktober,

vertieft Coface mit eigenen Experten und kompetenten Gästen dieses und weitere

Themen: Schutzschirm Kreditversicherung, Risikopolitik Coface, Länder und

Branchen, politische Risiken ... Beginn ist um 10 Uhr. Anmeldung:

http://www.coface.de



