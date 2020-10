BERENBERG belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 aus Bewertungsgründen von 10,00 auf 13,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die coronabedingten Einbußen bei den Werbeeinnahmen des Medienkonzerns abgehakt seien, fokussiere sich das Management auf die mittelfristige Monetarisierung seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de