BARCLAYS belässt Prosus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 97 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im europäischen Medien- und Internetsektor hätten Anleger derzeit eigentlich nur die Wahl zwischen vergleichsweise teuren Wachstums- und Qualitätsaktien oder den von einem Wertverfall gezeichneten zyklischen Papieren, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Als Unsicherheitsfaktoren kämen drei große Unbekannte hinzu: Covid-19, Brexit und US-Wahl. Roch bevorzugt die werthaltigen Titel Delivery Hero, Eutelsat, Informa, Publicis und WPP./edh//ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 22:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.