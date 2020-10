Anmerkung der Redaktion: Der Wasserstoff-Boom eröffnet Anlegern neue Gewinnchancen an der Börse. PowerCell ist eines der größten Unternehmen in der Branche und verzeichnet aktuell Rekordwerte an den Börsen. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie alles zum Wasserstoff-Boom an den Börsen lesen. Hier kostenfrei lesen.

Die Aktie verzeichnet heute ein wahnsinnig gutes Plus von rund 17 Prozent. Damit liegt der Anstieg bei knapp 4 Euro und bedeutet einen derzeitigen Aktienkurs von rund 26,40 Euro. Zuletzt befand der Aktienkurs sich eher in einer Abwärtsspirale und fand am 24.09. ihren Tiefpunkt als der Aktienkurs bei lediglich 19,90 Euro lag.

Dieser Anstieg verändert jedoch alles. Denn seit dem 6.7., als mit 35,76 Euro ein neues Allzeit-Hoch verzeichnet werden konnte, ging es Schritt für Schritt bergab. Der heutige Tag ist endlich wieder ein großes Ausrufezeichen der Schweden und könnte der Start für eine neue Kurs-Rallye sein.

