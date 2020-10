BARCLAYS belässt Hellofresh auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Kochboxen-Lieferant dürfte den Umsatz verdoppelt haben, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Montag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sollte auf 63,4 Millionen Euro gestiegen sein, was einer Marge von 7,2 Prozent entspreche./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 23:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 04:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HelloFresh Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de