^ DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Auf Falcon werden weiterhin mächtige, hochgradige oberflächennahe Treffer erzielt

De Grey Mining Ltd.: Auf Falcon werden weiterhin mächtige, hochgradige oberflächennahe Treffer erzielt

---------------------------------------------------------------------------

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen im Bereich der Goldentdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

Die wichtigsten Punkte:



- Beste Abschnitte:



- 42 m mit 5,2 g/t Au ab 47 m in HERC260 (einschl. 31 m mit 6,6 g/t Au ab 50 m)



- 50 m mit 3,3 g/t Au ab 50 m in HERC265 (einschl. 29 m mit 4,6 g/t Au ab 50 m)



- RC- und Kernbohrungen bestätigen eine breite Goldvererzung, die zuvor mittels Aircore-Bohrungen identifiziert wurde. Erste Ressourcenbohrungen decken jetzt die Vererzung auf einer Streichlänge von über 800 m und bis zu 250 m Tiefe ab. Weitere 2 km in Streichrichtung, die mittels Aircore-Bohrungen identifiziert wurden, müssen noch überprüft werden. Die Vererzung bleibt in der Tiefe und in Streichrichtung offen. Zusätzliche RC- und Kernbohrergebnisse schließen ein:



- 25 m mit 2,2 g/t Au ab 124 m in HERC256



- 31 m mit 1,5 g/t Au ab 211 m in HERC261D*



- 62 m mit 1,5 g/t Au ab 143 m in HERC262



- 17 m mit 1,2 g/t Au ab 119 m in HERC265



- 12 m mit 2,7 g/t Au ab 52 m in HERC267



*Endet in der Vererzung, Verlängerung durch Kernbohrung wurde fertiggestellt, Analyseergebnisse stehen noch aus.



- Jüngste Aircore-Bohrungen dehnen die Falcon-Intrusion 500 m nach Süden aus und zeigen eine Streichlänge von insgesamt 3 km. Die Intrusion bleibt weiterhin offen. Die Intrusion erweitert sich nach Süden, allerdings wird im Rahmen der Protokollierung eine geringere Vererzung festgestellt.

- 1 m mit 2,6 g/t Au ab 92 m in BXAC530



- 4 m mit 1,1 g/t Au ab 64 m in BXAC548



- Zukünftige vorrangige Bohrprogramme konzentrieren sich auf:

- Erste Überprüfung des 3 km langen Streichpotenzials auf Falcon mit RC-Bohrungen und tieferen Kernbohrungen, um die vererzte Grundfläche vor den Infill-Ressourcenbohrungen abzugrenzen.



- Erweiterungs- und Infill-Bohrungen in Crow und Aquila.

- Aircore-Bohrungen in South Brolga und anderen regionalen Intrusionszielen.

Andy Beckwith, technischer Direktor von De Grey, kommentierte: "Die neuen Ergebnisse definieren zusammen eine mächtige und robuste Goldvererzung mit einer Breite von bis zu 80 m, einer Streichlänge von über 800 m und bis in eine Tiefe von mehr als 250 m, wobei die Vererzung offenbleibt. Aircore-Bohrungen dehnen die Intrusion nach Süden weiter aus, wobei Step-out-RC-Bohrungen dieses 3 km lange Ziel weiterhin systematisch überprüfen.