Celerion wird beim bevorstehenden Upcoming Veeva Summit vorgestellt

Der Dienstleister für klinische Forschung wird seinen innovativen Ansatz zur verbesserten Zusammenarbeit und schnelleren Studiendurchführung bei klinischen Studien vorstellen.

LINCOLN, Nebraska, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Celerion , eine führende Organisation für klinische Forschung (CRO), die für die biopharmazeutische Industrie tätig ist, wird am letzten Tag des Veeva R&D and Quality Summit, der vom 13. bis 14. Oktober 2020 online abgehalten wird, eine Grundsatzrede halten. Die jährliche Veranstaltung bringt führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie sowie medizinische Geräte und Diagnostik zusammen, um die neuesten Innovationen in der Branche zu diskutieren.