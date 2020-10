Stuttgarter Flughafen-Parkhaus als Testfeld für autonomes Parken

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Auto steuert selbstständig den Parkplatz im Parkhaus an: Der Technologiekonzern Bosch und der Autobauer Daimler wollen künftig mit dem Parkgaragenbetreiber Apcoa und dem Stuttgarter Flughafen hochmoderne Autos an dem Airport ohne Fahrer, also vollautomatisch im Parkhaus bis zum Stellplatz fahren lassen. Ziel des Pilotbetriebs sei es, das reibungsloses Zusammenspiel von Fahrzeug, Infrastrukturtechnik und Parkhausbetreiber zu erproben, teilten die vier Partner am Montag mit.

Ein Mensch ist für den Parkvorgang in einem entsprechend hochmodern ausgerüstetem Fahrzeug nicht mehr notwendig. Er muss das Fahrzeug vorher nur an einer bestimmten Stelle in der Parkgarage abstellen. Mit einem Fingertipp auf eine entsprechende App des Mobiltelefons fahren die Autos nach dem Aussteigen des Fahrers selbst zum zugewiesenen Parkplatz. Damit das Navigieren reibungslos klappt, ist die Parkgarage mit vielen Kameras ausgestattet. So kann über die Ebenen hinweg auch auf Gegenverkehr reagiert werden. Zwei Parkplätze stehen zunächst für den Pilotbetrieb zur Verfügung.