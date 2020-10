Satte Beute können Dividendenjäger bei British American Tobacco und CK Hutchison erwarten. Was eines der größten Tabakunternehmen der Welt und die chinesische Holding-Gruppe eigentlich so interessant für Aktien-Anleger macht, erklärt Top-Value Investor Felix Schleicher im Smart Investor . Schleicher drückte jahrelang bei Großmeister André Kostolany die Schulbank.

Die Höhe der Ausschüt­tungen wurde kontinuierlich gesteigert und beträgt aktuell 8,5 Prozent. Mindestens 65 Prozent des Gewinns fließen an die Aktionäre. Selbst im Krisenjahr 2020 dürften Umsatz und Gewinn von BAT neue Rekorde erzielen und die Verbindlichkeiten weiter reduziert werden. Etwa ein Viertel der Umsätze werden in Schwellenländern generiert, die zwar deut­lich margenschwächer sind, aber auch ho­hes Wachstumspotenzial versprechen.

British American Tobacco

In den Industrieländern gelang es zuletzt, die Marktanteile zu steigern, etwa in den USA mit der Tochter Reynolds Tobacco. Weltweit soll nach Schätzungen von Statista der Zigarettenkonsum um etwa drei Prozent jährlich zunehmen. Das eröffnet gute Perspektiven für das durch zahlreiche Fusionen und Übernahmen entstandene Zigarettenoligopol von BAT mit Altria, Philip Morris International oder Japan Tobacco. Langfristig lieferte BAT seinen Aktionären in Form von Kursgewinnen und Dividenden satte 14 Prozent pro Jahr In den vergangenen Jahren hat sich der Kurs halbiert – nun bietet er ein interessantes Einstiegsniveau.

CK Hutchison

„Die Börse ist der große Demütiger“, hat ein kluger Marktbeobachter einmal gesagt. Die Empfehlung des Autors dieses Artikels, mitten in der Corona-Krise Aktien von CK Hutchison (CKH) (IK) zu kaufen, hat sich bislang als Demütigung entpuppt. Die Aktie hat sich nur unterproportional vom vorherigen Kursrückgang erholt, ob­wohl die Anlagethese eigentlich stimmig ist: eines der robustesten Unternehmen der Welt, wie sich CKH selbst sieht, mit 40 Millionen Mobilfunkkunden allein in Eu­ropa, 15.000 Drogerien, Häfen, Energie- und Wasserversorgung.

CK Hutchison Holdings

Zuletzt wurden die 28.500 Mobilfunktürme in einen gesonderten Bereich ausgegliedert, der auf einen Wert von mindestens zehn Milliarden Euro taxiert wird und bereits Kaufinteressenten anlockt. Umsatz und Gewinn gingen im ersten Halbjahr 2020 moderat zurück, der Buchwert erreichte aber immerhin ein neues Rekordhoch.

Rekordverdächtig ist auch der Abschlag des Aktienkurses von 60 Prozent auf den Buchwert, der aus nachhal­tigen Vermögenswerten besteht. Selbst nach der Senkung der Zwischendividen­de liegt die Rendite von CKH bei 5,7 Prozent, das KGV bei sechs. Großaktionär ist die Familie von Li Ka-shing, der auch als der „asiatische Warren Buffett“ bezeich­net wird.

Fazit

Vor einiger Zeit hieß es zu Recht: Die Dividende ist der neue Zins. In Zeiten von Null- oder Negativzinsen ist dieser Spruch erstaunlicherweise in Vergessenheit geraten. Dabei sind die Aktien von Tesla oder Ama­zon kaum die geeigneten Alternativen zu Staatsanleihen – solide Dividendenzahler wie BAT oder CK Hutchison aber sehr wohl. Zahlreiche erstklassige Dividenden­titel sind heute so günstig bewertet und rentabel wie nie zuvor. Eine Wiederentdeckung der Dividende und des Value- Ansatzes sollte bevorstehen – und so, wie sich die Finanzmärkte derzeit benehmen, kann das sehr schnell gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Autor: Felix Schleicher

*Hinweis auf Interessenskonflikt: Ein mit IK gekennzeichnetes Wertpapier wird zum Zeitpunkt der Erscheinung dieser Publikation von mindestens einem Mitarbeiter der Redaktion oder/und vom Verfasser des Textes gehalten.

Kurzvita von Felix Schleicher (Foto):

Er hat sich vor 30 Jahren dem Value Investing verschrieben und durfte viele Jahre von André Kostolany lernen. Zusammen mit Markus Walder ist er unter anderem für den MMT Global Value (WKN: HAFX19) und den VSP Value Plus (WKN: A2AEWA) verantwortlich.

