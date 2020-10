Konzession für 15 Anbieter von Sportwetten erteilt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach jahrelangem juristischen Streit um eine Reform des Glücksspielmarktes haben bundesweit 15 Anbieter von Sportwetten eine Konzession bekommen. Sie dürfen ihre Wetten online und/oder über Annahmestellen anbieten, wie das hessische Innenministerium am Montag in Wiesbaden mitteilte. "Damit endet eine jahrelange Hängepartie in der deutschen Glücksspielregulierung", erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU).

Ab sofort gelte: "Wer sich an die wichtigen Regeln zum Spieler- und Jugendschutz hält, darf auch legal Sportwetten anbieten." Für die bundesweite Vergabe der Konzessionen ist das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig.