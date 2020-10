NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne große Sprünge, aber mit einem positiven Grundton dürften die US-Aktienmärkte die neuen Woche eröffnen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial zuletzt 0,4 Prozent höher auf 28 709 Punkte. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex um satte 3,3 Prozent zugelegt.

Da dieser Montag ein US-Bankenfeiertag (Columbus Day) ist und es an frischen Konjunkturdaten sowie marktbewegenden Unternehmensnachrichten mangelt, erwarten Börsianer einen eher ruhigen Handel. Auch mit Blick auf die am Dienstag beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen dürften sich die Anleger zurückhalten. Unter anderem stehen in dieser Woche die Quartalszahlen von JPMorgan , Citigroup , Goldman Sachs und Johnson & Johnson auf der Agenda.