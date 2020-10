London/Wien (ots) - GVC Holdings PLC ("GVC" oder die "Gruppe", LSE: GVC), die

globale Sportwetten- und Gaming Gruppe, hat Lizenzen zur deutschlandweiten

Veranstaltung von Sportwetten erhalten. Am 9. Oktober erteilte die zuständige

Regulierungsbehörde Lizenzen für die Marken bwin, SportingBet, Ladbrokes und

Gamebookers. Damit kann das Unternehmen unter jeder dieser Marken Kunden in ganz

Deutschland Sportwettenprodukte anbieten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein

für GVC, der zeitnah nach der am 1. Oktober 2020 angekündigten

Übergangsregulierung für Glücksspiele erfolgt und weitere Klarheit und

Sicherheit in Deutschland bringt.



Der Zeitplan für die Umsetzung der an die Lizenzen geknüpften Bedingungen muss

jedoch noch formell vereinbart werden. GVC arbeitet mit der Regulierungsbehörde

an einem Umsetzungsplan. Die Vergabe der Lizenzen an die vier Sportmarken von

GVC in Deutschland steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von GVC, in

regulierten Märkten tätig zu sein und wird es der Gruppe ermöglichen, seine

führende Position auf dem deutschen Markt auszubauen. Als Folge der Umsetzung

schätzt GVC, dass das Gruppen-EBITDA auf Jahresbasis um bis zu 40 Mio. £1

(Anmerkung 1) reduziert wird.







Shay Segev, CEO von GVC, kommentierte: "Die Vergabe dieser Lizenzen ist eine
großartige Nachricht für GVC. Sie bringt die Klarheit und Sicherheit, die wir
seit langem für Sportwetten in Deutschland anstreben. In Verbindung mit der
jüngsten Übergangsregulierung können wir nun zuversichtlich in die Zukunft
blicken und unsere Position als Marktführer ausbauen, indem wir unseren
deutschen Kunden ein beispielloses innovatives Erlebnis bieten. Die lang
erwartete Regulierung des Online-Glücksspiels in Deutschland stärkt die Position
von GVC als der weltweit am stärksten regulierte und verantwortungsbewussteste
Anbieter in unserer Branche."

Anmerkungen:

(1) Die Verringerung des EBITDA um bis zu 40 Millionen Pfund Sterling pro Jahr
bezieht sich auf die Ausgabe der vier Sportwetten-Lizenzen. Dies ist
inkrementell zu den Auswirkungen der am 1. Oktober 2020 angekündigten
Übergangsregulierung in Höhe von etwa 70 Millionen Pfund für das Geschäftsjahr
2021.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen
sind. Diese finden sich an verschiedenen Stellen in diesem Dokument und
enthalten Aussagen über unsere Absichten, Ansichten oder aktuellen Erwartungen
sowie die unserer leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter, die sich
unter anderem auf unsere Betriebsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität,
Aussichten, Wachstum, Strategien und das von uns betriebene Geschäft beziehen.