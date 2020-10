Nel, Tesla, Wirecard, Nikola – hier spielt die spekulative Musik

Liebe Leser von Feingold Research, wie funktioniert ein Turbo-Dienst bei uns? Was kann man erwarten? Nun, am besten überzeugt man sich via Kurzzeitabo, doch wir wollen unseren Ansatz etwas aufzeigen. So konnten wir zwischen Juni 2020 und Oktober 2020 alle! DAX-Trades erfolgreich abschließen. Dies liegt daran, dass wir Vola-Bänder definieren, Marktstimmung via Behavioral Finance analysieren und dann je nach Marktphase “Abholertrades” in den Focus stellen oder aber Trend-Trades. Wir sind dabei nicht dogmatisch auf einen Ansatz festgelegt, sondern erachten es als entscheidend, Marktphasen zu erkennen. Es gibt davon nur drei am Aktienmarkt. Sägezahnmärkte, rasante Trendmärkte aufwärts oder massive Crashs. Dies ist es im Wesentlichen. Und unser Ansatz ist dabei seit nunmehr 13 Jahren bei BörseOnline / FTD früher und seit 2012 bei Feingold Research bewährt und erprobt. Vor allem haben wir in keinem Crash, weder Lehman noch Corona, unsere Depots crashen sehen. Im Gegenteil – unsere Antizyklik in Crashs hat jedes Mal geholfen. Wir bieten im Turbo-Dienst diese Erkenntnisse zur Umsetzung, liefern aber auch eine Datenbankbasierte Auswertung bester exotische Optionsscheine, von denen Sie bei uns immer den besten finden. (Hier finden Sie unseren Turbo-Dienst im Abo). Nicht jeder Trade geht auf, doch das Werkzeug wird in Sachen Chance-Risiko immer das beste sein. Denn das ist die Basis und das muss unser Anspruch sein. Dazu sind wir jederzeit für alle Fragen aller schnellen und aktiven Trader erreichbar. Niemand ist so schnell wie wir, niemand ist im Wesentlichen von 8 bis 22 Uhr von Euch da, wenn es brennt. Unsere Abonnenten konnten all dies 2020 unter dem Brennglas erleben wie es so schön heißt. Wer also Lust hat auf unseren Ansatz aus Behavioral Finance, geschickter Positionsgrößensteuerung und jahrelanger Tradingerfahrung im Team, der kann hier den Turbo-Dienst erwerben.

Wir freuen uns auf Euch und um einen kleinen Rückblick zu gestatten – beispielsweise bei Tesla hatten wir neben vielen sehr erfolgreichen Inlinern auch ein paar Totalverlustflops. So etwas passiert. Doch wir setzen auch auf einen Faktor – Geduld. Ohne diese wäre 2020 die WKN SR90TP aus dem Mai nicht mittlerweile ein 400%er – Tendenz weiter steigend. Auch auf Gold oder Euro/ Dollar schlagen wir übrigens zu, falls es tolle Gelegenheiten gibt. Bei Einzelaktien sind wir da, wo Volatilität ist. Nikola, Wirecard, Tesla, Varta, Nel – auf all diese Titel war etwas dabei und wird etwas dabei sein. Außer Wirecard, logo;-)