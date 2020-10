Auf der “UEG Week Virtual 2020„ neu vorgestellte Daten zeigen positiven Zusammenhang zwischen Serum-Talspiegel und Wirksamkeitsergebnissen für Remsima SC

Von 54 Patienten im SC-Arm, die die Erhaltungstherapie mit CT-P13 SC bis Woche 54 durchlaufen haben, traten bei 42 (77,8%) Patienten in Woche 54 eine klinische Remission auf.1 Bei der Unterteilung der Patienten in Quartile mit verschiedener Arzneimittelexposition zeigt die Analyse, dass die Patienten mit der höchsten Infliximab-Exposition (>26,7 μg/mL) im Verhältnis die höchsten Wirksamkeitsergebnisse erzielten.1

In der zweiten vorgestellten post-hoc Analyse war die Genauigkeit der Verwendung von fäkalem Calprotectin (FC) bei der Überwachung von Schleimhautveränderungen in der kontrollierten Studie zu CT-P13 SC und IV bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CU untersucht worden.2 Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass die FC-Werte mit Veränderungen des Status der Schleimhautentzündung und insbesondere mit einer verbesserten endoskopischen Aktivität bei CU-Patienten, die mit CT-P13 SC behandelt werden, in Zusammenhang stehen.2

Insgesamt wurden 68 CU-Patienten in die multizentrische, randomisierte, kontrollierte, zulassungsrelevante Studie aufgenommen, 33 Patienten in den SC-Arm und 35 in den IV-Arm.2,3 Zu Studienbeginn betrug der mediane FC-Wert in der gesamten Kohorte 880 µg/g (786 µg/g und 978 µg/g im SC- bzw. IV-Arm). 59 von 68 (86,8%) Patienten erreichten insgesamt einen FC-Wert > 250 µg/g. Im SC-Arm waren dies 29 von 33 Patienten (87,9%) und im IV-Arm 30 von 35 Patienten (85,7%). Der Anteil der Patienten mit einem FC-Wert > 250 µg/g ging in Woche 22 auf 39,0% (23/59) zurück, aufgeteilt auf 44,4% (12/27) im SC-Arm und 34,4% (11/32) im IV-Arm.2