+++ Neuemission +++ PANDION AG begibt Debüt-Anleihe (A289YC) – Zielvolumen von 50 Mio. Euro

Neue Emittentin am KMU-Anleihemarkt – die PANDION AG aus Köln begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289YC5) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro. Der jährliche feste Zinssatz der fünfjährigen Anleihe soll in der Spanne zwischen 5,50% und 5,75% liegen. Die endgültige Entscheidung fällt spätestens am 26. Oktober 2020 auf Basis der Zeichnungsangebote.

Die Anleihemittel sollen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken, wie der Optimierung der Finanzierungsstruktur, dienen.