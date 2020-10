DWS Chart der Woche: Erste Anzeichen von Inflation?

Schon länger erschien es uns nur als eine Frage der Zeit, bis am Ende die Inflation in den USA moderat ansteigen würde. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie dämpften zunächst sowohl das Angebot als auch die Nachfrage. Die Angebotsseite tendiert jedoch dazu, starrer zu sein, da ein Kapazitätsaufbau Zeit erfordert. Währenddessen haben großzügige fiskalische Transferleistungen die Kaufkraft der Haushalte aufrechterhalten. Wenn also die Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität etwas gelockert werden, steht vermutlich einer höheren Gesamtnachfrage ein geringeres Angebot gegenüber. Zumindest vorübergehend würden die Preise dann steigen, vielleicht zunächst bei Gütern, die in Zeiten sozialer Distanzierung "Glück" versprechen.

Wie man unserem "Chart der Woche" entnehmen kann, liefern die jüngsten US-Preise für langlebige Konsumgüter (PCE-Index) im August einige Anhaltspunkte, die das obige Szenario bestätigen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren haben sie sich nämlich positiv entwickelt, nachdem sie zuvor tief in ein disinflationäres Terrain gesunken waren. Die Preise für Haushaltsgeräte (stiegen um 10 Prozent seit Februar 2020) und Gebrauchtwagen (stiegen um 17 Prozent) waren die Haupttreiber.

Die Pandemie scheint eine plausible Ursache für dieses Phänomen zu sein. Wenn Menschen versuchen, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden, sind Gebrauchtwagen ein offensichtlicher Ersatz (nachdem einige Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verloren haben, scheint das Leasing eines Neuwagens in dem Fall keine Option zu sein). Unterdessen kurbeln die historisch niedrigen Hypothekenzinsen im Zuge der lockeren Geldpolitik die Wohnungsmärkte an. Der Kauf eines neuen Hauses führt oftmals auch zu Folgekäufen, wie zum Beispiel dem Erwerb neuer Möbel. Den Preisanstieg bei Importgütern könnte man auch mit der Verknappung der Seefrachtkapazitäten aufgrund der Pandemie begründen.1