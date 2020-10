FlowBank entscheidet sich für Temenos SaaS für die schnelle Markteinführung der Schweizer Digitalbank und die Neuerfindung des Online-Handelserlebnisses

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die neue digitale FlowBank für ihren Betrieb in der Schweiz für Temenos Transact als SaaS-Lösung entschieden hat. Die Kernbanking-Technologie der Lösung Temenos Transact versetzt FlowBank in die Lage, privaten und institutionellen Anlegern in der Schweiz und auf internationaler Ebene auf schnelle Weise neue Anlagemöglichkeiten anzubieten.

Die FlowBank hat im Juli 2020 die Bankenlizenz erhalten und plant, ihren Betrieb Ende 2020 aufzunehmen. Die Bank will damit den Bedürfnissen von versierten und von neuen Investoren gerecht werden, die ihre Bank- und Investmentgeschäfte selbst verwalten möchten. Die Bank wendet sich diesem wachsende Marktsegment zu, indem sie einen einfachen, zuverlässigen und für alle offenen Anlageservice anbietet. Sie nutzt dafür eine optimierte Handelsplattform, hinter der die Software Temenos Transact steht. Die Bank unterliegt den regulatorischen Anforderungen der FINMA. Die Einlagen sind bis zu CHF 100'000 garantiert.