AGC Biologics ernennt Luca Alberici zum neuen Generaldirektor/Standortleiter des Standorts Mailand, Italien

Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, eine weltweit führendes Unternehmen

für biopharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), hat eine

neue Ernennung bekannt gegeben, um die Integrationsbemühungen einzuleiten, die

sich aus der Übernahme von MolMed am 31. Juli 2020 ergaben. MolMed ist ein

Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion

und klinische Validierung von Zell- und Gentherapien zur Behandlung von Krebs

und seltenen Krankheiten konzentriert. Mit sofortiger Wirkung wird Luca Alberici

vom Chief Business Officer von MolMed in die Rolle des General

Manager/Standortleiters am Standort Mailand, Italien, wechseln.



Lucia Alberici wird die Führung und das Standortmanagement übernehmen, um die

weitere Ausführung von erstklassigen Zell- und Gentherapie-Auftragsentwicklungs-

und Herstellungsdienstleistungen vom Standort Mailand, Italien, aus

sicherzustellen. Er wird das kontinuierliche Wachstum des Standorts unterstützen

und gleichzeitig eng mit den Kollegen in Seattle, Heidelberg und Chiba

zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Geschäft die kombinierten

globalen Fähigkeiten von AGC Biologics nutzt und integriert.







Standort Mailand, Italien, ernennen zu können. Er wird für Kontinuität in der

Führung am Standort Mailand sorgen und maßgeblich an der Weiterentwicklung der

Kapazitäten und Fähigkeiten des Standorts beteiligt sein", kommentierte Kasper

Moller, Chief Technology Officer von AGC Biologics. "Herr Alberici's

Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Zell- und Gentherapie und seine nachgewiesenen

Führungsqualitäten sind ein großer Gewinn für unser Team, und er wird die

weitere hohe Leistungsfähigkeit des Mailänder Standorts und die Entwicklung des

Bereichs Zell- und Gentherapie sicherstellen."



Herr Alberici besitzt einen Doktortitel und einen Master in Zell- und

Molekularbiologie der Libera Università Vita-Salute San Raffaele sowie einen

Master of Business Administration (MBA) der SDA Bocconi. Sein reicher

Bildungshintergrund wird durch mehr als 14 Jahre Branchenerfahrung mit

strategischer Geschäftsentwicklung, Lizenzierung, Projektmanagement und

geistigem Eigentum für die Entwicklung und Vermarktung großer Moleküle und

Spezialmedikamente ergänzt.



Um mehr über das globale Netzwerk der Einrichtungen von AGC Biologics zu

erfahren, besuchen Sie bitte http://www.agcbio.com/ (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=2945942-1&h=2598300322&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2

%252F%26a%3DAGC%2BBiologics&a=www.agcbio.com) .



