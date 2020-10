Die Aktionäre des Chemie- und Pharmakonzern warten aktuell gespannt auf neue Kurssteigerungen. Derzeit tritt die Aktie noch auf der Stelle, was sich jedoch bald ändern könnte. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wann Bayer wieder zu alter Stärke findet?

Die Hoffnung auf baldige Besserung haben nämlich alle Beteiligten des Konzerns. In den letzten 3 Monaten sank die Aktie kontinuierlich und erreichte am 2.10. den absoluten Tiefpunkt, als die Aktie rund 44,93 Euro verzeichnete. Nun ist man auf dem Weg der Besserung und peilt weitere Anstiege des Aktienkurses an.

Derzeit liegt der Aktienkurs bei 46,78 Euro und kann sich somit gegenüber dem Vortag erstmal nur minimal verbessern. Diese Verbesserung liegt lediglich bei 0,05 Euro und 0,12 Prozent. Daran sollte man jedoch anknüpfen und auch die nächsten Tage möglichst positiv gestalten.

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.