Berlin (ots) - Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) freut sich über die

Erteilung der ersten bundesweiten Erlaubnisse zur Veranstaltung von Sportwetten

und spricht von einem historischen Tag für die gesamte Branche. Nach jahrelangen

politischen und rechtlichen Kontroversen haben die Bundesländer am Abend des 9.

Oktobers 2020 endlich die ersten 15 Erlaubnisanträge, darunter zahlreiche

Anträge von DSWV-Mitgliedsunternehmen, positiv beschieden.



Die lizenzierten Anbieter dürfen Sportwetten fortan rechtssicher und dauerhaft

in ganz Deutschland anbieten - sowohl online als auch in stationären Wettbüros.









"Dieser Tag markiert eine historische Zäsur für die deutsche

Glücksspielregulierung. Die regulierungswilligen Anbieter haben über 20 Jahre

auf deutsche Sportwettenkonzessionen hingearbeitet. Heute haben alle Seiten

gleichermaßen gewonnen: Die Verbraucher, die seriösen Anbieter und die Behörden

haben endlich klare Rahmenbedingungen."



Bereits 2011 hatten die Ministerpräsidenten erstmals die Öffnung des deutschen

Sportwettenmarktes für private Anbieter beschlossen. Durch wiederholte

Verfahrensfehler und Unstimmigkeiten zwischen den Bundesländern war die

Lizenzerteilung dennoch bis zuletzt immer wieder gescheitert. Der DSWV hat sich

seit seiner Gründung im Jahr 2014 konstruktiv dafür eingesetzt Bewegung in diese

verfahrene Lage zu bringen.



Mathias Dahms ist sich sicher, dass bewegte Monate vor der Branche liegen:



"Längst ist die Sportwette in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft

angekommen: 2019 haben die Verbraucher Wetteinsätze von rund 9,3 Mrd. Euro

getätigt. Mit der Lizenzerteilung schließt die Regulierung endlich zu dieser

Marktrealität auf. Wir sind dem zuständigen Hessischen Innenministerium und dem

Regierungspräsidium Darmstadt dankbar, dass sie das Erlaubnisverfahren auch

unter schwierigen politischen und rechtlichen Bedingungen stets seriös und

ergebnisorientiert vorangetrieben haben. Jetzt gilt es im konstruktiven

Austausch zwischen Behörde und Anbietern, die Lizenzbedingungen umsichtig

auszugestalten und den Schwarzmarkt systematisch auszutrocknen."



Weitere Konzessionsanträge von Sportwettenanbietern sind beim

Regierungspräsidium Darmstadt anhängig und sollten ebenfalls zeitnah beschieden

werden.



Über den DSWV



Der 2014 gegründete Deutsche Sportwettenverband (DSWV) ist der Zusammenschluss

der führenden deutschen und europäischen Sportwettenanbieter. Mit Sitz in Berlin

versteht sich der DSWV als öffentlicher Ansprechpartner, insbesondere für

Politik, Sport und Medien. Seine 16 Mitglieder, die zwischen 80 und 90 Prozent

des in Deutschland Steuern zahlenden Sportwettenmarktes repräsentieren, setzen

sich für eine moderne, wettbewerbsorientierte und europarechtskonforme

Regulierung von Sportwetten in Deutschland ein. Seit 2012 haben sie in

Deutschland rund 2,5 Mrd. Euro Sportwettsteuern gezahlt. Die meisten Mitglieder

sind auch als Sponsoren im deutschen Profisport aktiv.



Pressekontakt:



Deutscher Sportwettenverband e.V.

Auguststraße 62

10117 Berlin

mailto:presse@dswv.de

http://www.dswv.de

Tel: +49 30 403680160



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113729/4731788

OTS: Deutscher Sportwettenverband e.V.





DSWV-Präsident Mathias Dahms zeigt sich erleichtert:"Dieser Tag markiert eine historische Zäsur für die deutscheGlücksspielregulierung. Die regulierungswilligen Anbieter haben über 20 Jahreauf deutsche Sportwettenkonzessionen hingearbeitet. Heute haben alle Seitengleichermaßen gewonnen: Die Verbraucher, die seriösen Anbieter und die Behördenhaben endlich klare Rahmenbedingungen."Bereits 2011 hatten die Ministerpräsidenten erstmals die Öffnung des deutschenSportwettenmarktes für private Anbieter beschlossen. Durch wiederholteVerfahrensfehler und Unstimmigkeiten zwischen den Bundesländern war dieLizenzerteilung dennoch bis zuletzt immer wieder gescheitert. Der DSWV hat sichseit seiner Gründung im Jahr 2014 konstruktiv dafür eingesetzt Bewegung in dieseverfahrene Lage zu bringen.Mathias Dahms ist sich sicher, dass bewegte Monate vor der Branche liegen:"Längst ist die Sportwette in Deutschland in der Mitte der Gesellschaftangekommen: 2019 haben die Verbraucher Wetteinsätze von rund 9,3 Mrd. Eurogetätigt. Mit der Lizenzerteilung schließt die Regulierung endlich zu dieserMarktrealität auf. Wir sind dem zuständigen Hessischen Innenministerium und demRegierungspräsidium Darmstadt dankbar, dass sie das Erlaubnisverfahren auchunter schwierigen politischen und rechtlichen Bedingungen stets seriös undergebnisorientiert vorangetrieben haben. Jetzt gilt es im konstruktivenAustausch zwischen Behörde und Anbietern, die Lizenzbedingungen umsichtigauszugestalten und den Schwarzmarkt systematisch auszutrocknen."Weitere Konzessionsanträge von Sportwettenanbietern sind beimRegierungspräsidium Darmstadt anhängig und sollten ebenfalls zeitnah beschiedenwerden.Über den DSWVDer 2014 gegründete Deutsche Sportwettenverband (DSWV) ist der Zusammenschlussder führenden deutschen und europäischen Sportwettenanbieter. Mit Sitz in Berlinversteht sich der DSWV als öffentlicher Ansprechpartner, insbesondere fürPolitik, Sport und Medien. Seine 16 Mitglieder, die zwischen 80 und 90 Prozentdes in Deutschland Steuern zahlenden Sportwettenmarktes repräsentieren, setzensich für eine moderne, wettbewerbsorientierte und europarechtskonformeRegulierung von Sportwetten in Deutschland ein. Seit 2012 haben sie inDeutschland rund 2,5 Mrd. Euro Sportwettsteuern gezahlt. Die meisten Mitgliedersind auch als Sponsoren im deutschen Profisport aktiv.Pressekontakt:Deutscher Sportwettenverband e.V.Auguststraße 6210117 Berlinmailto:presse@dswv.dehttp://www.dswv.deTel: +49 30 403680160Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113729/4731788OTS: Deutscher Sportwettenverband e.V.