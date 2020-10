FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,1810 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1799 (Freitag: 1,1795) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8475 (0,8478) Euro.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Grund war ein Feiertag in den USA. Zudem standen auch in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten an. Der Euro hat so seine Kursgewinne vom Freitag weitgehend verteidigt. Die anhaltend hohen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Europa lasteten am Montag kaum auf dem Euro.