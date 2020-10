Ein kurzer Blick zurück auf die vergangenen drei Jahre offenbarte bis Anfang 2020 eine solide Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 48,42 und grob 80,70 US-Dollar. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch zu Beginn dieses Jahres aus der Handelsspanne ließ die Corona-Krise das Wertpapier wie ein Stein auf 32,00 US-Dollar und Mitte März regelrecht abstürzen. Erst an dieser Stelle konnte die Aktie kurzfristig von einer Erholungsrallye bis an den markanten Widerstandsbereich um 61,00 US-Dollar profitieren, die letzten Monate über kam es jedoch wieder zu deutlichen Verlusten auf 41,29 US-Dollar. Aktuell notiert die Citigroup bei 45,60 US-Dollar, allerdings macht die Erholung der letzten drei Wochen den Anschein einer bärischen Flagge, die für gewöhnlich zur Unterseite aufgelöst wird. Sollten dies die Quartalszahlen fundamental belegen, könnte das Papier schnell wieder in Richtung seiner Jahrestiefs abdrehen.

Licht und Schatten

Der Ausgang nach Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag ist ungewiss, Long- wie Shortseller besitzen klare Chancen. Sollte es über die Vorwochenhochs von 46,06 US-Dollar aufwärts gehen, könnte der nächste Zielbereich 50,00 US-Dollar lauten, höher als der EMA 50 bei 54,63 US-Dollar wird es aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht mehr hochgehen. Auf der Unterseite bildet das Septembertief bei 41,29 US-Dollar eine erste potenzielle Zielmarke, darunter die Tiefs aus Mai dieses Jahres bei 38,76 US-Dollar und schlussendlich das Jahrestief bei 32,00 US-Dollar bei einer entsprechend negativen Nachrichtenlage.