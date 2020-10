Värde Partners stärkt weltweite Führung durch Berufungen von President und Deputy CEO

Värde Partners, ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen, gab heute die Beförderung von Jon Fox zum President und Andy Lenk zum Deputy CEO mit sofortiger Wirkung bekannt. Sowohl diese als auch die vorherigen Berufungen von Ilfryn Carstairs zum Co-CEO und CIO sowie die Beförderungen von Brad Bauer und Giuseppe Naglieri zu Deputy CIOs sind Teil einer Reihe von Schritten im Übergangsprozess.

„Wie ich schon häufig erklärt habe, sind an einem Übergangsprozess das gesamte Unternehmen und eine Reihe von Führungskräften beteiligt“, sagte George Hicks, Mitbegründer und Co-CEO. „Die Berufungen beruhen auf den zahlreichen Beiträgen von Jon und Andy zu Erfolg und Wachstum der Firma sowie der Führungserfahrung und die Fähigkeiten, die sie in den kommenden Jahren einbringen werden.“ Wie bereits im Juli 2019 angekündigt, beabsichtigt George Hicks für Ende 2021 den Wechsel in die Position des Executive Chair.