Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503) hat gerade eine überraschende Meldung veröffentlicht: EBIT des am 30.09.2020 endenden Geschäftsjahres wird DEUTLICH oberhalb der Unetrnehmnsprognsoe und dem Analystenkonsens liegen.

Das Unternehmen selber hatte bisher einen aktualisierten Ausblick von einem bereinigten Konzern-EBIT zwischen 165 Mio. EUR und 185 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019/20 benannt, die Analysten gingen im Mittel von 176 Mio. EUR aus (11 Analysten berücksichtigt). Und jetzt heisst es: "...erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 auf Basis vorläufiger Zahlen ein bereinigtes Konzern-EBIT, das deutlich oberhalb des Prognosekorridors und der Markterwartung liegt. Dies ist maßgeblich auf eine besser als erwartete Umsatzentwicklung im vierten Quartal, insbesondere aufgrund einer fortgesetzt starken Kundennachfrage sowie der weiterhin erfolgreichen Online-Aktivitäten, zurückzuführen."

Die Aktie wird wieder richtig interessant,

wenn bereits jetzt, ohne dass derTransformationsprozess seine Wirkung entfaltet, die Gewinne wieder sprudeln, was wird dann erst... wenn...

Denn die Ceconomy befindet sich gerade im Umbau, um zu alter Profitabilität zurückzukehren - und diesmal ziehen sowohl die Metro als auch die Familie Kellerhals an einem Strang - der oftmals lähmende Streit der beiden Gesellschafter aus der vergnagenheit scheint geschichte im Interesse gemeinsamer Ziele. Am 12.08.2020 teilte man der Öffentlichkeit den Ansatz für einen digitaleren, flexibleren und kundenorientierteren Konzern mit:



Die CECONOMY AG und die MediaMarktSaturn Retail Group („MediaMarktSaturn") haben in den letzten Jahren einige operative Fortschritte unter anderem in der Digitalisierung, dem Ausbau des Services & Solutions-Geschäfts und in der Verbesserung der Kosteneffizienz erzielt. Um die Transformation zu beschleunigen, führen CECONOMY und MediaMarktSaturn nun konzernweit eine einheitliche Organisationsstruktur („Operating Model") ein. Im Mittelpunkt des neuen Operating Model stehen über alle Länder hinweg einheitliche Führungsstrukturen und standardisierte, effiziente Prozesse und Abläufe. Dies gilt für die Verwaltungsfunktionen in den Landesgesellschaften ebenso wie für die Organisation der Märkte. Das neue Operating Model trägt dabei auch der fortschreitenden Zentralisierung der Prozesse Rechnung. Die neue, einheitliche Führungsstruktur für die Stores und die Entlastung von administrativen Aufgaben ermöglicht eine maximale Fokussierung der Mitarbeiter auf das Kundenerlebnis.