Düsseldorf (ots) - Die Corona-Pandemie hat unseren Arbeitsalltag auf einen

Schlag verändert. Viele gehen davon aus, dass die Krise die Arbeitswelt noch

lange prägen wird. Wie genau und was das für Beschäftigte bedeutet, ist jedoch

umstritten. Der neue StepStone Corona Report bringt Licht ins Dunkel: Seit

Ausbruch der Pandemie hat die Jobplattform mehr als 35.000 Arbeitnehmer und

Arbeitgeber in Deutschland zu ihren Erfahrungen und Zukunftsplänen befragt. Auf

dieser Basis fassen die Jobexperten von StepStone die häufigsten Corona-Mythen

über Job und Arbeit zusammen - und verraten, was wirklich an ihnen dran ist.



1. Jobsuche macht derzeit keinen Sinn.





Falsch. Selbst in der Hochphase des Lockdowns im April hat nur eine Minderheitder Unternehmen in Deutschland einen Einstellungsstopp verhängt. Die Mehrheitder Arbeitgeber hat weiter neue Mitarbeiter gesucht - wenn auch teils wenigerals vor der Krise. Mittlerweile zieht die Personalsuche wieder deutlich an.Bereits im Juni hat ein Viertel der befragten Unternehmen wieder wie gewohntrekrutiert. Viele weitere rechnen damit, in den nächsten Monaten wieder wie vorder Krise einzustellen. Besonders gefragt sind IT-Spezialisten, Vertriebler,Handwerker und Techniker. In anderen Bereichen, wie z.B. im Event-Management,Tourismus oder in der Gastronomie, bleibt es dagegen schwierig, schnell einenpassenden Job zu finden.2. Im Moment finden keine Bewerbungsgespräche statt.Stimmt nicht. Nur 9 Prozent der Jobsuchenden haben in der Krise die Erfahrunggemacht, dass ihr Vorstellungsgespräch abgesagt wurde. Tatsächlich fanden undfinden die Bewerbungsverfahren weiter statt, nur eben anders. "Viele Arbeitgeberhaben zu Beginn der Corona-Krise schnell auf digitale Recruiting-Prozesseumgestellt und führen ihre Vorstellungsgespräche per Telefon oder digital perVideo", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone. "Das isterst einmal ungewohnt, hat für Bewerber aber auch Vorteile. Sie sparen nicht nurdie Zeit für die Anfahrt, sondern führen das Gespräch auch in ihrer gewohntenUmgebung. Ein professionelles Auftreten und eine gute Vorbereitung sindallerdings genauso wichtig wie beim klassischen Vorstellungsgespräch."3. Teamarbeit funktioniert im Homeoffice nicht.Falsch. Acht von zehn Befragten finden, dass sie genauso zuverlässig mit ihremTeam zusammenarbeiten wie vor der Krise. Mehr als drei Viertel der befragtenArbeitnehmer gaben an, dass Kommunikation und Stimmung im Team trotz physischerDistanz gut sind. Die große Mehrheit hat mit den Kolleginnen und Kollegenschnell eine digitale Meeting-Struktur etabliert. Und auch die Effizienz leidetbei der Heimarbeit ganz überwiegend nicht. 36 Prozent der Beschäftigten sagen,