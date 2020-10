Nächste Woche Misstrauensantrag gegen Spaniens Regierungschef

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Parlament wird sich mitten in der schweren Corona-Krise mit einem wenig aussichtsreichen Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Partei Vox gegen den sozialistischen Regierungschef Pedro Sánchez befassen müssen. Als Gegenkandidat werde am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche der Vorsitzende von Vox, Santiago Abascal, antreten, berichteten spanische Medien am Montag.

Dem Vorhaben der Rechtspopulisten werden kaum Erfolgschancen eingeräumt. Vox verfügt nur über 52 der 350 Abgeordneten und keine der anderen Oppositionsparteien, darunter die konservative Volkspartei PP und die liberalen Ciudadanos, haben eine Unterstützung des Vorhabens angekündigt. Vox geht es nach Einschätzung spanischer Kommentatoren aber vor allem darum, sich gegenüber der PP als die einzige wirkliche Oppositionskraft darzustellen.