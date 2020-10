Seoul / New York 12.10.2020 - Das Chemieunternehmen LG Chem erwartet Dank der Nachfrage aus der E-Autobranche schwarze Zahlen im dritten Quartal. In Europa dürfte sich der Marktanteil von E-Autos verdreifachen.



LG Chem teilte am Montag mit, dass der Gewinn im dritten Quartal 2020 ein Rekordhoch erreicht hat. Der operative Gewinn soll demnach um 159 Prozent auf 902 Mrd. Won bzw. 664 Mio. Euro gestiegen sein. Dies lag deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz wird bei 7,5 Bio. Won erwartet, neun Prozent mehr als vor einem Jahr.





Das Unternehmen begründete die starke Entwicklung nicht. Der Markt geht derweil davon aus, dass die hohe Nachfrage seitens des Partners Tesla, dessen Produktionsstätte in Shanghai nun in Betrieb ist, zurückzuführen ist.LG Chem und CATL beliefern Tesla in China. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal Auslieferungen auf Rekordniveau gemeldet.LG Chem will seine Batteriesparte ausgliedern. Zuletzt wurde über einen Einstieg Tesla bei der Batteriesparte spekuliert.Verdreifachung des Marktanteils in Europa erwartetBei Transport & Environment wurde eine Studie zur Entwicklung des Fahrzeugmarktes in der Europäischen Union durchgeführt. Die Studie mit dem Titel „Mission (almost) accomplished“ erwartet für das laufende Jahr eine starke Entwicklung des Marktes für E-Fahrzeuge.Darin wird untersucht, wie sich der Fahrzeugmarkt in Europa im ersten Halbjahr 2020 unter dem Eindruck der Pandemie entwickelt hat. Unter anderem wurde mitgeteilt, dass batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in Hybride einen Boom erlebten. Der Anteil soll bei acht Prozent gelegen haben und hätte sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht.Dabei hätten batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in Hybride sich stärker als erwartet als Benziner und Diesel. Die Entwicklung habe zudem dazu beigetragen, dass die Hersteller ihre CO2-Ziele für 2020 bereits erreicht hätten. Lagen die Emissionen von Neufahrzeugen im ersten Halbjahr 2019 noch bei durchschnittlich 122 g pro km, waren es nun 111 g pro km.Die Ziele für die CO2-Emissionen erreicht haben Ende des ersten Halbjahrs PSA, Volvo, FCA und BMW. Renault, Mazda und Toyota, Nissan und Ford standen kurz davor. Daimler und Volkswagen waren noch deutlich abgeschlagen.Bei FCA kommt eine Pooling-Vereinbarung mit Tesla ins Spiel, wovon der US-Italo-Konzern massiv profitiert.Wie die Analysten weiter mitteilten, könnte der Absatz von E-Autos bis Ende 2020 ein Niveau von neun Prozent in den EU27-Staaten erreichen. Zusammen mit Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein könnten es zehn Prozent werden. Im vergangenen Jahr lag der Anteil nur bei drei Prozent.Im nächsten Jahr werde für die EU27 Staaten ein Anteil von 14 Prozent erwartet. Absolut könnte der Absatz bei 1,8 Mio. Einheiten liegen.Das jüngste Quartal von Tesla hat deutlich gemacht, dass die Nachfrage nach konkurrenzfähigen E-Autos vorhanden ist. Ob Tesla, Rivian oder Volkswagen: Der langfristige Erfolg von E-Autos ist massiv abhängig von der Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von entsprechenden Batterien. In den vergangenen Jahren sind hier enorme Fortschritte verzeichnet worden, welche Fahrzeuge wie das Model 3 oder den Volkswagen ID.3 überhaupt erst möglich machen.Die Leistungsfähigkeit der Batterien hängt dabei vor allem von teurem Kobalt ab, ein Rohstoff, von dessen Abhängigkeit sich die Branche gern lösen wurde, nicht zuletzt da Kobalt häufig unter fragwürdigen Methoden gewonnen wird. Im Rahmen des Battery Day hat Tesla nun eine Batterie vorgestellt, die wesentlich mehr Mangan nutzt. Vor allem im breiten breiten Einsatz für Fahrzeuge wie dem Model X, Model S und dem Model Y sieht das Unternehmen eine Batterie mit zwei Dritteln Nickel und einem Drittel Mangan.US-Präsident Trump hat am 30. September eine Exekutivanordnung unterzeichnet, laut der 23 Stoffe als "kritisch" für die Sicherheit und die künftige technische Überlegenheit eingeordnet werden. Zu diesen Stoffen zählt auch Mangan.Manganese X Energy Corp. (WKN: A2DHL8) ist ein Mangan-Explorationsunternehmen, das im Rahmen einer kürzlich vielfach überzeichneten Finanzierungsrunde 2,0 Mio. CAD einsammeln konnte, da die Investoren hier drei Unternehmen zum Preis von einem bekommen.Manganese X Energy verfügt in Kanada über ein 1.228 ha großes Projekt, welches es zum wichtigsten Mangan-Produzenten Nordamerikas machen könnte. Bislang wird der Bedarf vor allem in Südafrika und Australien gedeckt. Im Zuge der Pandemie wurde deutlich, dass die Lieferketten sehr empfindlich sind, was zu einem Wandel hinsichtlich des Aufbaus der Ketten führen dürfte. Eine Kooperationsvereinbarung mit einem Hersteller von Kathodenmaterialen gibt es bereits, was angesichts des zu erwartenden Anstiegs der Nachfrage nach Batterien kaum überraschend dürfte.Quelle:www.youtube.com/watch?v=QO6Yviet7hMEin weiteres Standbein sind die Planungen um das Projekt Lax Aux Bouleaux, das eine hohe Graphitmineralisierung aufweist und Manganese X Energy dazu veranlasst hat, ein Spin-Off in ein eigenes börsennotiertes Unternehmen für das Projekt zu planen. Damit soll es im ersten Quartal 2021 soweit sein.Manganese X Energy Corp. (WKN: A2DHL8) verfügt mit Disruptive Battery Corp. über ein Unternehmen, das einerseits mit dem Ziel gegründet wurde, den Batteriemarkt mit Mangan zu durchdringen. Gegenwärtig arbeitet Disruptive Battery Corp an einem in den USA patentierten System zur Luftsterilisation, welche angesichts der Covid-19 Pandemie weltweit in den Fokus des Interesses gerückt ist.Manganese X Energy hat jüngst Videos zum Beginn des Bohrprogramms auf seinem Youtube-Kanal hochgeladen. Diese sehen Sie unter anderem hier:https://www.youtube.com/watch?v=69rJMN4foNEManganese X Energy Corp. teilte am 23. September mit, dass man erfreut sei über Teslas Planungen, den Anteil von Mangan in den Batterien zu erhöhen. Der CEO Martin Kepman sagte, dass die eigene Entwicklung hin zu einem Lieferanten für E-Autobatterien erfolgreich verlaufe. Man habe Mangansulfat mit einem sehr hohen Reinheitsgrad hergestellt und will sich künftig als Lieferant für die nordamerikanische Lieferkette positionieren. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3cuzkSVManganese X Energy Corp. hat am 1. Oktober bekanntgegeben, dass die Bohrarbeiten am Battery Hill begonnen haben. Es sollen etwa 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mindestens 3.200 Metern gebohrt werden. Ziel ist es, die Klassifizierung der Mineralisierung zu erweitern. Weiterhin hat Manganese X Energy bestätigt, für den Zeitraum von 18 bis 24 Monate über ausreichend Kapital zu verfügen, um alle Unternehmensaktivitäten durchzuführen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/33jmmEAAm 8. Oktober teilte Manganese X Energy mit, dass die Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp. eine Absichtserklärung mit PureBiotics unterzeichnet hat, die dem Unternehmen eine größere Aktienbeteiligung von bis zu 50 Prozent an einer Firma für Luftreinhaltungssysteme sichern soll, die zu PureBiotics gehört. Angesichts der Corona-Pandemie rückt die Luftreinhaltung in Innenräumen immer stärker in den Vordergrund. Erst kürzlich hat die CDC in den USA ihre Richtlinien angepasst und anerkannt, dass das Coronavirus sich über längere Zeit in der Luft halten kann. 