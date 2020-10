Foto: Ausfahrts-Schild an einer Autobahn, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Ausfahrts-Schild an einer Autobahn, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, hat die umstrittenen Regeln für deutsche Reisende aus Corona-Hotspots kritisiert. "Das in den Ländern uneinheitlich eingeführte Beherbergungsverbot hat zu einem rechtlichen, im Alltag kaum zu überblickenden, Flickenteppich und großer Verunsicherung in der Gesellschaft geführt", sagte Sager dem Nachrichtenportal T-Online. Das Beherbergungsverbot sei zudem nur ein Tropfen auf den heißen Stein und deshalb in seiner Verhältnismäßigkeit rechtlich fragwürdig.