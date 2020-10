× Artikel versenden

COVID-19 Auswirkungen: Federated Hermes Lead Engager Hay im Video-Interview

In seiner Rolle als Lead Engager im Fixed Income Team bei Federated Hermes ist Aaron Hay im laufenden Dialog mit Unternehmen aus aller Welt und aus den unterschiedlichsten Sektoren. Wie sich COVID-19 bislang auf seine Engagement-Aktivitäten auswirkte, warum soziale Aspekte an Bedeutung gewonnen haben und welche SDGs im Rahmen des Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund fokussiert werden, konnte e-fundresearch.com in einem Exklusiv-Video-Interview diskutieren.





