Der seit 1969 verliehene „Preis für die ökonomische Wissenschaft im Gedächtnis an Alfred Nobel“ geht in diesem Jahr an die beiden US-amerikanischen Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson. Sie haben auf dem Gebiet der Auktions- und Mechanismus-Design-Theorie Pionierarbeit geleistet. Abgesehen von der Erinnerung an Kunstauktionen klingen diese Theorien eher wie Konstruktionen aus einem Forschungslabor.

Der Beitrag Wirtschaftsnobelpreis für Spielregeln bei öffentlichen Auktionen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.