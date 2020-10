Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Ab sofort bietet METRO in Kooperation mit PENTAGASTGastronomen eine hygienische und wirtschaftlich hochrelevante Lösung inCorona-Zeiten. Der Hochleistungsluftreiniger TAC V+ von Trotec ist pünktlich zurkalten Jahreszeit über die gemeinsame Plattform SMART & EASY erhältlich. Das miteinem speziellen Hochleistungs-Virenfilter ausgerüstete Gerät filtert dieAtemluft nach Herstellerangaben mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,995% undreinigt die Luft von infektiösen Aerosolen.METRO Deutschland und PENTAGAST vermarkten als Teil des Angebots SMART & EASYexklusiv für Kunden der Gastronomie professionelle Luftfilter derUnternehmensgruppe Trotec, einem deutschen Hersteller für die Konditionierungvon Luft und Raumklima. Mit Einsatz des Hochleistungsluftreinigers TAC V+verspricht der Hersteller Gastronomen, ihren Gästen und ihrem Personal sicherereRahmenbedingungen: Denn der mit der HEPA H14-Filterklasse ausgestatteteLuftreiniger filtert krank machende Viren zu 99,995 % aus der Raumluft herausund verdünnt im Anschluss daran aerosolbelastete Raumluft auf ein nichtinfektiöses Niveau. Das Risiko einer indirekten Virusinfektion durch Aerosolesinkt dadurch laut Hersteller bei richtiger Anwendung deutlich. Das Gerätzeichnet sich außerdem durch eine hohe Einsatzflexibilität aus und ist zudem alsErgänzung zu bestehenden Luftverteilungssystemen geeignet. DerHochleistungsluftreiniger TAC V+ ist für Gastronomie-Kunden von METRO unterbestimmten Voraussetzungen zum subventionierten Preis erhältlich. WeitereInformationen beim METRO Kundenmanager und unterhttps://www.metro.de/service/pentagast/trotecGastronomie-Experten unterstützen die BrancheMETRO und PENTAGAST sind ein eingespieltes Team in der Schaffung von passgenauenLösungen für die Gastronomie. Bereits im September 2019 gaben die beidenUnternehmen ihre strategische Kooperation bekannt und vermarkten seitdem unterdem Namen SMART & EASY maßgeschneiderte Produktangebote sowie intelligente undKüchenlösungen aus einer Hand. "Unser Ziel ist es dem Gastgewerbe, das seitMonaten ums Überleben kämpft, in den kommenden Monaten eine Möglichkeit zubieten seine Betriebe sicher und wirtschaftlich unterhalten zu können und damitseine Existenz zu sichern", sagt Frank Jäniche, CEO METRO Deutschland. Dasbestätigt auch Winfried Menke, Vorstand von PENTAGAST: "Mit der Integration desLuftreinigers der Unternehmensgruppe Trotec in das SMART & EASY-Angebotkombinieren METRO und PENTAGAST ihre Kompetenzen, um Kunden und Mitarbeitern vonselbstständigen Unternehmern die größtmögliche Sicherheit zu bieten." PENTAGASTübernimmt den Verkauf und die After Sales Services.