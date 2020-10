Noch vor zwei Wochen waren die Aktienmärkte verunsichert aufgrund der bevorstehenden US-Wahlen - nun wird selbst ein Sieg der US-Demokraten als bullisch gewertet. Hauptsache es kommt irgendwann ein fetter Stimulus, und sei es eben nach den US-Wahlen, so die derzeit vorherrschende These. Die Aktienmärkte in den USA daher kurz vor neuen Allzeithochs, der Abstand zur Realwirtschaft wird noch größer. Heute vor allem die US-Tech-Werte mit einer massiven Rally - und das obwohl deren Geschäftsmodell bei einem Sieg der US-Demokraten erschwert werden dürfte (Aufspaltung der Monopole). Aber noch viel extremer ist die Lage an den Anleihemärkten vor allem Europas: während die Schulden immer weiter steigen, fallen die Renditen (Zinsen) immer tiefer, weil man davon ausgeht, dass die EZB bald aktiv werden muß..

