Gefährlich / Kommentar von Ralf Heidenreich zum Handel in Corona-Zeiten

Mainz (ots) - Dass Corona Schockwellen aussendet, die bis in deninnerstädtischen Handel reichen, war bekannt. Doch derart massive Konsequenzen,wie sie nun zutage treten, hatten viele nicht auf der Liste. Beispiel: Top-Lagenleiden mit am stärksten unter der Pandemie und verlieren womöglich diesenStatus, wenn sich die Lage nicht bald wieder normalisiert. Natürlich können dieVerbraucher schnell wieder zu den alten Verhaltensmustern zurückkehren, sobaldbei Corona das Schlimmste überwunden ist. Der Mensch ist nunmal einGewohnheitstier. Doch umgekehrt gilt das genauso. Heißt:Wenn Angst,Maskenpflicht und Abstandsregeln das Kaufverhalten noch über Jahre dominieren,können die düsteren Prognosen wahr werden. Deshalb sollten Städte und Handelschon jetzt intensiv und gemeinsam nach Mitteln und Wegen suchen, um denHorrorszenarien entgegenzuwirken. Eine weitere gefährliche Entwicklung: Vorallem Amazon profitiert vom coronabedingten Boom beim Online-Handel - und nichtdie Online-Shops des stationären Handels. Letzterer muss unbedingt nochwesentlich mehr Energie in den eigenen Internethandel stecken. Damit dieseHändler eine Chance haben und die Macht von Amazon nichts ins Unermesslichewächst.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/4732031OTS: Allgemeine Zeitung Mainz