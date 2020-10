Revival gehört das größte ehemalige Goldminenprojekt das früher in Produktion war in Idaho. Zusammen mit Arnett ergibt dies die zweitgrößte Goldlagerstätte im Bundesstaat. Revival treibt die Entwicklung konzentriert und mit Hochdruck voran. Aktie ist unterbewertet.

Revival Gold Inc. ist ein in Kanada domiziliertes, wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen. Hauptfokus des Unternehmens liegt im Vorantreiben und im Ausbau des Beartrack-Arnett-Goldprojektes mit Sitz in Idaho, USA. Dort besitzt Revival Gold das Recht zum einen eine 100%-Beteiligung an Meridian Beartrack Co. zu erwerben, dem Eigentümer des in der Vergangenheit produzierenden Beartrack-Goldprojekts in Lemhi County, Idaho und zum anderen besitzt es auch die Rechte an einer 100%-Beteiligung am benachbarten Goldprojekt Arnett.

Zusammen ist Beartrack-Arnett der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho und beherbergt die zweitgrößte Goldlagerstätte im gesamten Bundesstaat. Derzeit ist eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf die mögliche Wiederaufnahme eines Phase-I-Tagebaubetriebs mit Haufenlaugung in Arbeit. Auch an der Erweiterung der Mineralressourcen – aktuell 36,4 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,16 g/t, in denen 1,35 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,2 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold – wird gearbeitet. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als 5 km und ist in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Projekte

Beartrack

Beartrack ist eine ehemals produzierende Goldmine, etwa 17 km nordwestlich der Stadt Salmon im US-Bundesstaat Idaho, die Gegenstand erneuter Explorationsaktivitäten in den Jahren 2012 und 2013 war. Das Projekt erstreckt sich über 2.720 Hektar und beherbergt fünf bekannte mineralisierte Gebiete innerhalb einer Streichlänge von mehr als fünf Kilometern entlang der Panther Creek-Verwerfung. Die Mineralisierung ist in südwestlicher Richtung und in der Tiefe offen. Das Projekt grenzt an das unternehmenseigene Goldprojekt Arnett und dient dem Unternehmen als Basis für die Protokollierung und Lagerung der Bohrkerne der Explorationsbohrlöcher sowohl für Beartrack als auch für Arnett. Die Beartrack-Tagebau-Haufenlaugungs Mine wurde von 1994 bis 2000 von Meridian Beartrack betrieben und produzierte etwa 600.000 Unzen Gold. Die Mine wurde zu einer Zeit geschlossen, als der Goldpreis unter 300 US-Dollar pro Unze sank. In Beartrack ist nach wie vor eine bedeutende Mineninfrastruktur vorhanden, darunter Stromleitungen, Straßen, die ADR-Anlage und eine ca. 1.000 Quadratmeter große Fabrik. Revival Gold schloss ein Abkommen zum Erwerb einer 100%-Beteiligung an dem Projekt durch ein Earn-In-Abkommen und ein damit verbundenes Aktienkaufabkommen mit Meridian Gold Company, einem Tochterunternehmen von Yamana Gold Inc.