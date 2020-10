Mit einem neuen Fixkupon-Express-Zertifikate auf den EuroStoxx50-Index können Anleger in den nächsten drei Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Indexrückgang eine Jahresbruttorendite von 3,15 Prozent erzielen.

Der EuroStoxx50 (ISIN: EU0009658145) enthält die 50 bedeutendsten Aktien der Eurozone und ist nach wie vor einer der beliebtesten Basiswerte für Zertifikate und Anleihen. Nachdem sich der Index von seinem Märztief bei 2.300 Punkten bis Anfang Juni wieder auf knapp unter 3.400 Punkte erholen konnte, trat er in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 3.160 bis 3.390 Punkte ein. Bei der Erstellung dieses Beitrages hielt sich der Index mit 3.280 Punkten in der Mitte der seit Monaten bestehenden Tradingrange auf.

Maximal 3 Jahre Laufzeit – halbjährliche Beobachtungstermine

Der EuroStoxx50-Schlusskurs vom 26.10.20 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 70 Prozent des Startwertes wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 26.10.23 aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf des Index erhalten Anleger an den im Halbjahresabstand angesetzten Zinsterminen (erstmals am 3.5.21) einen fixen Zinskupon in Höhe von 3,15 Prozent pro Jahr (=1,58 Euro je Nennwert von 1.000 Euro) gutgeschrieben.

Notiert die Aktie an einem der im Halbjahresintervall angesetzten Bewertungstage (erstmals am 26.4.21) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 3,15 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag, dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn der Schlusskurs des EuroStoxx50-Index an diesem Tag oberhalb der Barriere von 70 Prozent des Startwertes gebildet wird. Bei einem Indexstand unterhalb der Barriere wird das Zertifikat mit der negativen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt.

Das UBS-Fixkupon-Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: DE000UBS8634), maximale Laufzeit bis 2.11.23, kann noch bis 26.10.20 mit 100 Euro plus 0,25 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das neue Fixkupon-Express-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index stellt in maximal drei Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Rückgang des Index eine Jahresbruttorendite von 3,15 Prozent in Aussicht.