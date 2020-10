Nachdem die Sorgen um die durch die Pandemie angeschlagene konjunkturelle Entwicklung durch quasi durch eine Vollkasko-Versicherung der US-Notenbank zugedeckt wurden verfallen die Anleger heute in altbekannte Muster: Die anstehende Berichtssaison wird gespielt und da blickt man nun auch voraus auf das Weihnachtsgeschäft, das bei den Internethändlern mit Amazons Prime Day ein erstes, sehr frühes Highlight besitzt. Amazon.com (+6,07% auf 3489 Dollar) Aktien steigen heute kräftig an - zusammen mit einem Short-Squeeze den US NDAQ 100 Cash CFD (+3,68% auf 12170,40 Dollar) nach oben. Viele Anleger hatten im Vorfeld der Rally mit einer Korrektur gerechnet, die nie kam. Jetzt decken Leerverkäufer ein. Ist 4200 Dollar ein Ziel, das realistisch sein könnte? Erfahren Sie mehr dazu in dieser Analyse!

