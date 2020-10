^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. EUR IN EVOTEC SE

* MUBADALA INVESTMENT COMPANY WIRD LANGFRISTIGER STRATEGISCHER AKTIONÄR UND ERWIRBT EVOTEC-AKTIEN IM WERT VON 200 MIO. EUR, INSGESAMT 5,6 % DER AUSGEGEBENEN AKTIEN



* NOVO HOLDINGS A/S ERWIRBT AKTIEN IM WERT VON 50 MIO. EUR UND UNTERSTÜTZT DAMIT ZUSÄTZLICH EVOTECS BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSAMBITIONEN

* DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZMITTEL WERDEN ZUR GLOBALEN AUSWEITUNG DER BIOLOGIKA-STRATEGIE, FÜR DATENGETRIEBENE PRÄZISIONSMEDIZINISCHE PROZESSE, MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGS- UND -ENTWICKLUNGSPLATTFORMEN SOWIE ZUR BESCHLEUNIGUNG DER CO-OWNED PIPELINE EINGESETZT

Hamburg, 13. Oktober 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird 11.478.315 neue Aktien an Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S ausgeben und damit ihren Kassenbestand um insgesamt 250 Mio. EUR erhöhen.

Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment Company, ein unternehmerisch denkender Staatsfond mit umfassender Erfahrung in strategischen Investitionen im Gesundheitssektor, 200 Mio. EUR investieren, was einer Beteiligung von etwa 5,6 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Evotecs bestehender Investor Novo Holdings A/S investiert darüber hinaus 50 Mio. EUR, um Evotecs Ambitionen für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum zu unterstützen und untermauert ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa 11,0 % der ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von 21,7802 EUR pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") von 22,3387 EUR in den fünf Börsentagen vor dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12. Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich danach mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 EUR oder 163.375.808 Inhaber-Stammaktien erhöhen.