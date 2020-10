DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MUBADALA INVESTMENT COMPANY UND NOVO HOLDINGS A/S INVESTIEREN 250 MIO. € IN EVOTEC SE



13.10.2020 / 00:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MUBADALA INVESTMENT COMPANY WIRD LANGFRISTIGER STRATEGISCHER AKTIONÄR UND ERWIRBT EVOTEC-AKTIEN IM WERT VON 200 MIO. €, INSGESAMT 5,6 % DER AUSGEGEBENEN AKTIEN

NOVO HOLDINGS A/S ERWIRBT AKTIEN IM WERT VON 50 MIO. € UND UNTERSTÜTZT DAMIT ZUSÄTZLICH EVOTECS BESCHLEUNIGTE WACHSTUMSAMBITIONEN

DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZMITTEL WERDEN ZUR GLOBALEN AUSWEITUNG DER BIOLOGIKA-STRATEGIE, FÜR DATENGETRIEBENE PRÄZISIONSMEDIZINISCHE PROZESSE, MULTIMODALE WIRKSTOFFFORSCHUNGS- UND -ENTWICKLUNGSPLATTFORMEN SOWIE ZUR BESCHLEUNIGUNG DER CO-OWNED PIPELINE EINGESETZT

Hamburg, 13. Oktober 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt. Evotec wird 11.478.315 neue Aktien an Mubadala Investment Company und Novo Holdings A/S ausgeben und damit ihren Kassenbestand um insgesamt 250 Mio. € erhöhen. Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Mubadala Investment Company, ein unternehmerisch denkender Staatsfond mit umfassender Erfahrung in strategischen Investitionen im Gesundheitssektor, 200 Mio. € investieren, was einer Beteiligung von etwa 5,6 % der ausgegebenen Aktien entspricht. Evotecs bestehender Investor Novo Holdings A/S investiert darüber hinaus 50 Mio. €, um Evotecs Ambitionen für ein beschleunigtes Unternehmenswachstum zu unterstützen und untermauert ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa 11,0 % der ausgegebenen Aktien. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von 21,7802 € pro Aktie ausgegeben. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") von 22,3387 € in den fünf Börsentagen vor dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 12. Oktober 2020. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich danach mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 163.375.808 € oder 163.375.808 Inhaber-Stammaktien erhöhen.