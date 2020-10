Seoul Semiconductor erzielt ein rechtskräftiges Unterlassungsurteil gegen LED-Beleuchtungsprodukte, die von einem Tochterunternehmen der Marke Philips in Deutschland hergestellt werden

Seoul Semiconductor Co., Ltd. („Seoul“) (KOSDAQ 046890), ein weltweit führendes Unternehmen von innovativen LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es in einem Patentstreit gegen die Leuchtstark Vertriebs GmbH wegen Verletzung von Seouls Patenten in Deutschland erfolgreich ein rechtskräftiges Unterlassungs- und Beseitigungsurteil erzielt hat.

